O escritor Franz Kafka escreveu em seu diário: “O homem foi expulso do paraíso pela impaciência”. Se vivesse hoje, veria sua afirmação ganhar um caráter de verdade incontestável. Nossa época, com seu ímpeto de tudo absorver, sob o risco de se achar um alienado, ignora o fato de as coisas necessitarem um tempo de maturação. Como somos invadidos por novas e múltiplas possibilidades, temos a premência de agarrar com as mãos o que nos é oferecido, sem saborear os frutos das colheitas. À luz da filosofia, para algo adquirir estofo dentro de nós, é preciso um longo processo de meditação para, posteriormente, transformar algum conceito em comportamento. A mudança de um hábito, por exemplo, exige que nos reclinemos com calma e perseverança sobre ele, observando-o com lupa. Caso contrário, ele reforçará a si mesmo. Vale para diversas instâncias da vida. A pressa nos leva a fazer escolhas erradas, normalmente. Sem ponderar, refletir, estaremos incorrendo no erro de desobedecer à razão – e ela é um guia mais seguro para escapar do arrependimento.