Interessante esta palavra. Intoxicados de tanta informação. Ouvi-a em um recente curso de oratória. É um neologismo e traduz o comportamento recorrente na época atual. Nada é suficiente. Precisamos de mais e mais, sob o risco de ficarmos por fora. Lembro de ter lido, já faz anos, que o cérebro é incapaz de dar conta dessa overdose. Ele sequer foi programado para isso em seu processo evolutivo. E então a gente estranha ao descobrir que o número de pessoas ansiosas vem aumentando exponencialmente. Acrescente o medo de nos sentirmos alheados, pois a maioria dos comentários em nossas conversas dizem respeito aos acontecimentos de ordem imediata. Já passei por alguns pequenos constrangimentos. É comum um colega me dizer, depois de se recuperar do susto, achar impressionante o meu desconhecimento disso ou daquilo. Mas não quero me colocar no centro da reflexão. A análise vai se ater aos sintomas característicos destes dias hiperconectados.