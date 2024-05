Atire a primeira pedra quem nunca disse essa frase. Ultimamente, então, costuma ser proferida com assustadora frequência. E não é para menos. O número de informações recebidas em um dia é maior, por exemplo, da quantidade que o homem medieval tinha acesso em sua existência inteira. E haja cérebro para tal armazenamento. Portanto, acostume-se aos sucessivos lapsos de memória com os quais você se deparará. São tão recorrentes a ponto de se pensar serem de ordem neurológica. Na maioria dos casos, costuma ser apenas o resultado da sobrecarga de estímulos absorvidos. Mesmo sabendo que grande parte das agendas foi transferida para o celular. A questão, mais uma vez, reside em seu uso indiscriminado. Embora ele sirva como uma espécie de HD externo, o acúmulo de dados e notícias onipresentes provoca uma saturação na circuitaria interna. Normal sentir-se apavorado diante do mar de lacunas. O problema está em não mudarmos os comportamentos, fazendo da repetição algo angustiante de ser experienciado.