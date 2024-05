Ninguém disse que seria fácil. Educar uma criança ou a si mesmo demanda persistência e uma considerável dose de coragem. A gente nunca sabe o que vai encontrar dentro de um ser humano. Mas sempre vale a pena. O oposto é ir se deixando conduzir pelas circunstâncias, cumprindo ciclos biológicos, até a morte chegar. Evite ficar esperando as coisas acontecerem. Aprenda a olhar a realidade de frente, até a mais temerosa. E a interferir nela. A partir dessa tenacidade (e de muito treino mental) vamos perdendo o medo, enfrentando monstros — que afinal, veja só, não eram tão horríveis. Para obter bons frutos é necessário disciplinar a vontade. Num primeiro momento, pode parecer um exercício exaustivo. Depois acaba se tornando algo natural. Chamamos de hábito, um potente recurso à nossa disposição, para o bem e para o mal. Direcionado para a resolução de situações incômodas, pode levar à criação de comportamentos positivos, internalizados pela repetição. O grande problema está no fato de poucos estarem dispostos a investir em algo que exige tempo — essa palavra expulsa dos dias atuais. Talvez uma maneira eficaz de lidar com isso seja estar atento para o êxito obtido. Ao contrário, pessoas displicentes, desorganizadas mentalmente, tendem a compilar resultados ruins em sua agenda emocional. O que vem fácil raramente reside na mente. Devemos cavar fundo para adquirir solidez nas decisões.