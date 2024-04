Há duas maneiras de aprimorar nossos comportamentos: manter vigilância constante na forma de agir e pensar e conservar uma postura de saudável cobrança em relação a si mesmo. A segunda, no entanto, passou a adquirir um caráter de obsessão diante desse mundo hiperconectado, em que tudo passa pelo escrutínio público. Além disso, introjetamos a ideia de aperfeiçoamento não como o admirável procedimento para esmerilhar defeitos, mas envoltos no medo de sermos substituídos na preferência coletiva por alguém mais hábil. É um problema, mas pode ser resolvido se mantivermos sob perspectiva a ideia de até que ponto vale a pena investir tanto tempo e energia em busca de um propósito nascido da necessidade gerada pelo olhar do outro. Nunca deixei de me perguntar, ao longo da vida, o que posso fazer para ampliar a prática das virtudes e entregar trabalhos de excelência. Considero importante estudar a si próprio levando em conta os limites impostos pela capacidade interior. Sigo atento, de olhos abertos, evitando armadilhas inimigas da tranquilidade.