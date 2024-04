Encontro um amigo e ele me fala com tristeza da juventude perdida. É um melancólico. A memória, mal sabe ele, filtra os acontecimentos, permitindo vir à tona só os que nos deleitam. O tom de voz é carregado pelo desejo de vivenciar de novo o fulgor dos anos adormecidos. Anseia por passear em um reino de suposta felicidade. Persiste em crer neste paraíso irreal. Deixo-lhe a ilusão e medito no quanto compreendemos a existência de forma diversa. Ando enamorado do futuro, de um tempo que talvez eu nem chegue a abraçar. Dirijo os pensamentos para lá, conjecturando sobre as maravilhas ainda não criadas pelos seres humanos. Sou um otimista incorrigível. Fabrico dentro de mim um universo de liberdade, convicto de que chegaremos a limar muitos de nossos preconceitos. E a nos importarmos menos com o olhar do outro, manifestando-nos livremente.