O escritor irlandês Oscar Wilde é o autor da magnífica frase acima. Ainda estou para vivenciar uma situação que a desminta. Quando falo do outro, mesmo sem saber, faço referência a mim. Temos problemas em reconhecer falhas em nós. Então os transformamos em crítica direcionada para os demais. O problema em assumir alguns de nossos comportamentos faz com que usemos desse estratagema mental para suavizar características francamente negativas. Deixamos para o amigo ou o desconhecido olhar-se no espelho, sem considerar sua dinâmica bumerangue: vai e volta. Notei essa dificuldade ao me dar conta de como resisto assumir minhas próprias deficiências. Para aliviar o sentimento de culpa ou de frustração, ignoramos determinadas evidências e jogamos sobre terceiros a responsabilidade, apontando um dedo acusador. Sugere-se estar ciente para diminuir seus efeitos deletérios. Lembremos: depois de um hábito instalado, é necessário persistência e a contenção do ego para conseguir erradicá-lo.