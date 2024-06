A vida é rara

A palavra milagre costuma vir associada a uma conotação religiosa, transcendente. Se estamos aqui, deve haver alguma razão difícil de entender racionalmente. Deus entra nesta equação como desejo e consolo. É uma maneira recorrente de se pensar a existência, só não sei se o argumento se sustenta através da lógica, senão por uma convicção pessoal. Órfãos de significado, procuramos explicações para o que está encerrado no âmbito do mistério. Recordo da contundente reflexão do astrônomo Carl Sagan: “Somos como ácaros em uma ameixa. A ameixa é este pequeno planeta que gira em torno de uma estrela insignificante, o sol. E aquela estrela está nos arredores obscuros de uma galáxia comum, a Via Láctea, contendo outros quatrocentos bilhões de outras estrelas. E esta galáxia é apenas uma de mais de cem bilhões de outras galáxias compondo o universo. E este universo é um de uma quantidade enorme, próxima ao infinito, de outros universos fechados.” É de tirar o fôlego! Porém, para além de revelar nossa pouca importância cósmica, espantamo-nos com o fato de haver vida na terra. Que combinação complexa se deu para, ao longo das eras, termos nos tornado estes seres dotados de uma inteligência desconhecida em qualquer outra parte deste vastíssimo mundo?