Decaiu o nível do debate eleitoral na campanha de Caxias do Sul, e a disputa pelos votos da direita se acirra

Decaiu notoriamente a qualidade do debate eleitoral em Caxias do Sul a uma semana da votação em primeiro turno, centralmente por conta do acirramento entre os candidatos Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB), que disputam a mesma faixa do eleitorado à direita e, quem sabe, um espaço no segundo turno. Esse é o cenário que está sendo visto claramente no horário eleitoral, debates e entrevistas solo. É assim que chegamos uma semana antes do dia do voto.