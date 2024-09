A CPI dos serviços funerários na Câmara de Caxias e o ambiente eleitoral. Quem foram os dois vereadores que viabilizaram o pedido

O requerimento de uma CPI para os serviços funerários em Caxias do Sul, protocolado nesta terça-feira (24/9), na Câmara, por iniciativa do vereador e candidato a prefeito Maurício Scalco (PL), surge em resposta à remoção ordenada pela Justiça Eleitoral de vídeo de rede social do próprio Scalco, com direito de resposta ao prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Que, por sua vez, foi efeito da divulgação por Scalco e pelo deputado Mauricio Marcon (Podemos) da suspensão do edital de licitação do serviço funerário na cidade com enfoque de que a Justiça estava dizendo, com sua decisão pela suspensão, haver “indícios de corrupção e direcionamento de licitação”.