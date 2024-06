A peça do Banri

Uma peça publicitária do Banrisul para este momento de reconstrução do Estado, que começou a veicular esta semana, resgata em boa hora uma canção que é uma preciosidade da música gaúcha e regional. A música estava lá, soterrada pelas quinquilharias do tempo, e poucas coisas são capazes de produzir uma experiência tão mágica do que ser surpreendido inesperadamente por uma música de anos que nos remexe a alma, mas que ficou pra trás, esquecida, obra da falta de tempo que nos afasta das coisas belas – um pecado sem salvação. Eis a proeza da peça publicitária do Banrisul para um tempo de reconstrução. Pegou na veia.