As ações administrativas diante da recente tragédia climática ou mesmo de ocorrências anteriores, bem como diante da dimensão dos estragos nos respectivos municípios, estão colocando em evidência prefeitos e uma prefeita de cidades da região. Pode-se citar nesse time a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo (PP), e os prefeitos de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), e de Nova Roma do Sul, Douglas Fávero Pasuch (PP). Esse último esteve envolvido na recolocação de uma ponte metálica nova no lugar da que foi levada da RS-448 pelas águas em setembro de 2023, apesar de sempre ter deixado claro que a iniciativa foi da entidade criada com o propósito específico de viabilizar a nova estrutura, a Amigos de Nova Roma.