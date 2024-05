Horas depois do vídeo gravado e postado pelo prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL), da ligação telefônica que recebeu do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, surgiu outra gravação da conversa, no final da noite de quinta-feira, postada pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT). Pimenta telefonou ao prefeito de Farroupilha a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou conhecimento de outra postagem de Feltrin na quarta-feira passada (8/5), em que reclamava que os recursos do governo federal não estavam chegando às prefeituras para auxiliar no socorro aos desabrigados.