Depois de um dia de agenda cheia com a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin a Caxias do Sul durante o dia, a noite de segunda-feira tinha reservada para Bento Gonçalves, na prefeitura, uma reunião entre prefeitos da Amesne, os ministros de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além do secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros (na foto).