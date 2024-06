O presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul (CIC), Celestino Loro, e o prefeito Adiló Didomenico recepcionaram Geraldo Alckmin. Adiló entregou a ele relatório com um levantamento dos prejuízos da agricultura e pedidos de liberação de recursos e de agilidade para construção do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha – não confunda os aeroportos, no momento, há demandas para o futuro e o atual, o Hugo Cantergiani. As demandas priorizadas foram relacionadas pelo prefeito em rede social.