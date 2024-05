Em busca de apoio para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul, líderes das quatro maiores federações empresariais gaúchas jantaram com o ministro da Reconstrução nesta quinta-feira (23). Em um evento fechado no British Club, em Porto Alegre, os dirigentes apresentaram a Paulo Pimenta as propostas que consideram prioritárias para impedir a estagnação do setor produtivo.