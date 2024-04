Uma imagem emblemática da decisão do ex-secretário do Meio Ambiente, João Uez, em filiar-se ao Republicanos, o que ocorreu na quinta-feira (3/4). Uez diz que tomou a decisão atendendo a convite do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e depois de ouvir o ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-deputado estadual Francisco Spiandorello, a quem Uez atribui importância especial em sua trajetória e ouve com atenção.