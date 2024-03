O vereador Gilfredo De Camillis (PSB) lançou simbolicamente na manhã de segunda-feira (11/3), nos canteiros ao redor do prédio da Câmara, o projeto Mudas Protegidas – Vidas Valorizadas. É uma ideia simples e importante para o meio ambiente. A iniciativa tem o objetivo de proteger as mudas plantadas em canteiros públicos de mutilações e da morte precoce devido a trabalhos de roçada que produzam ferimento no caule até mesmo de forma involuntária – o que não é raro devido à sensibilidade exigida no manejo do equipamento de roçada. O projeto propõe a prevenção e a proteção por meio do uso de canos de PVC no entorno do caule.