Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) de Caxias do Sul na última semana aponta que 3.023 podas de árvores foram realizadas nos dois primeiros meses de 2024. Este número representa um crescimento de 112% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do dado positivo, ainda há um déficit na quantidade de ações a serem feitas, e a falta de servidores impede atacar de forma mais ampla a visível falta de cuidado com a arborização da cidade.