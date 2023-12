Com a intenção de desburocratizar o trabalho de poda de árvores em Caxias do Sul, a prefeitura publicou, no dia 1º de dezembro, um decreto que traz consideráveis alterações para o setor. Agora não é mais necessária autorização para que os cidadãos contratem alguém para fazer o serviço ou o executem por conta própria. Embora traga inegável agilidade ao processo, a medida também tem suscitado preocupações.