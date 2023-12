As Normas de Arborização Urbana foram regulamentadas nesta sexta-feira (1º), pela segunda vez no ano, em Caxias do Sul, com novas mudanças para as podas de árvores. A medida tem o objetivo de diminuir a fila para atendimento de serviços arbóreos na cidade. A partir do decreto desta sexta não é mais necessário fazer um pedido de autodeclaração para fazer as podas, como estava ocorrendo desde janeiro.