A partir de domingo (3), a Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, terá o trânsito bloqueado para veículos, em Caxias do Sul. O local será destinado para que as pessoas possam realizar atividade físicas e de lazer. A ação vai ocorrer todos os domingos (exceto nos que terão feira), das 8h às 17h, até o fim do verão.