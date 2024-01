Os caminhos que levam aos pavilhões da Festa da Uva e também na chegada e saída de Caxias do Sul estão recebendo serviços de poda de árvores e capina. A força-tarefa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) busca deixar a cidade mais bonita para receber os visitantes durante a Festa Nacional da Uva 2024, que se inicia em 15 de fevereiro.