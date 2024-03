Há estilos e entendimentos sobre fazer política. Política é a habilidade de construir pontes, isto é, canais de conversação – logicamente que com os diferentes, porque, com os mais próximos, esses caminhos já são pavimentados – visando fazer avançar e concretizar demandas da população. O deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) tem entendimento diverso. Ele prometeu em rede social na segunda-feira (11/3) que, no Tendel, podcast de representantes de partidos de direita configurados na frente política em torno do nome de Maurício Scalco (PL) para a prefeitura, divulgaria os nomes dos vereadores que não assinaram pedido de CPI sobre os serviços funerários em Caxias do Sul, que está sendo chamada de CPI do Monopólio.