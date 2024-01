O vereador Maurício Scalco (PL) reassume nesta sexta-feira seu mandato na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, depois de 30 dias de licença, período em que não votou no polêmico projeto de reajuste salarial de 27,93% de aumento para os vereadores na próxima legislatura e criação do 13º salário. Um dia depois da votação do projeto, Scalco disse em rede social que não participou de sessões e votações durante o mês de dezembro, sem emitir posição sobre o aumento. Foi cobrado pelo então presidente da Câmara, Zé Dambrós (PSB).