Sem debater o assunto com a comunidade e por unanimidade, os vereadores de Caxias do Sul aprovaram um reajuste de quase 28% no salário dos parlamentares a partir de 2025, no último dia do ano legislativo, realizado na quinta-feira (14). O projeto também instituiu a criação do 13º salário, com subsídio diferenciado para o presidente da Casa na próxima legislatura.