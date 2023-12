Chamou atenção no encontro do PSDB caxiense realizado sábado (9/12), na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a escolha da cor verde para as camisetas que os participantes vestiam (foto acima), com a inscrição “rumo aos 100%”, uma referência à meta de atingimento do plano de governo – atualmente estimada pela administração em 88,2%. As cores do PSDB são o azul e o amarelo: