Na manhã de sábado (9), o PSDB de Caxias do Sul lotou o plenário da Câmara de Vereadores com filiados e a base do governo para apresentar o andamento da gestão até aqui. Intitulado "Rumo aos 100% do plano de governo realizado ou encaminhado", o prefeito Adiló Didomenico detalhou que 88,2% do plano está concluído ou em andamento. O cálculo é um trabalho do escritório de dados, que acompanha mensalmente o andamento das metas, e leva em conta os trabalhos concluídos, em andamento ou em atraso (veja detalhes abaixo).