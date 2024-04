O título da coluna não tem erro de digitação, é uma liberdade estética com a sigla A.I. — Artificial Intelligence — ou I.A., Inteligência Artificial em português. Sem dúvida, é um dos grandes temas da nossa época e foi o assunto da sessão número 424 do Órbita Literária, com curadoria do editor Germano Weirich e participação mais que especial de vários expoentes intelectuais de Caxias do Sul.