Quando vi essa expressão “Neno” pela primeira vez, até achei que tinha a ver com nosso termo do Talian, antigo dialeto dos imigrantes italianos e, atualmente, considerado língua. Mas não é bem isso: segundo o IBGE, Neno é um código que usam para designar aquele tipo de jovem que não estuda, nem trabalha. Conforme resultados divulgados recentemente pelo IBGE, 369 mil gaúchos com idade entre 15 e 29 anos se enquadram nesta categoria. Sinceramente, acho um número preocupante: como é que pode alguém em plenas condições de saúde, na flor da idade, simplesmente optar por não fazer absolutamente NADA o dia inteiro?