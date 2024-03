Tenho muitos amigos que andam desesperados com certas medidas do governo federal, principalmente na área econômica e fiscal. Outros, com toda razão, estão preocupados com certas aproximações do governo atual com estados autoritários e grupos terroristas, sequer disfarçando seu apreço por certos regimes e ideologias que pregam o total oposto do que se espera de um mundo civilizado.