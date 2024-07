Obras para instalação de novo sistema de aproximação no aeroporto de Caxias serão retomadas na segunda-feira 

De todas as melhorias planejadas para o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, a instalação do Papi (sigla em inglês para Precision Approach Path Indicator, ou Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) é a que está mais avançada. Ele foi comprado pela prefeitura de Caxias de uma empresa do Paraná por cerca de R$ 1,4 milhão, e as obras de preparação das áreas que vão receber o equipamento serão retomadas nesta segunda-feira (08).