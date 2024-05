O alerta de risco de transbordamento e rompimento das barragens do Complexo Dal Bó, emitido no dia 2 de maio, foi um dos momentos mais tensos vividos pela comunidade de Caxias do Sul neste período de chuvas intensas. Á água estava na borda da represa São Miguel e, se passasse por cima do muro, além de alagar os arredores, poderia desestabilizar o terreno, criando condições para um rompimento da estrutura, uma situação que causaria uma grande tragédia, com diversos bairros da cidade fortemente atingidos.