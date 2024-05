A prefeitura de Caxias do Sul informou na manhã deste sábado (4) que o risco de rompimento do Complexo Dal Bó está eliminado e que moradores dos bairros Fátima e Reolon podem voltar para casa. Segundo o relatório do Samae, o nível da água baixou 1,35 metro, o que torna o entorno seguro para reocupação.