Caxias do Sul não corre mais risco de desabastecimento de combustíveis e os estoques para o fim de semana estão garantidos. A avaliação é do Sindipetro Serra, sindicato que representa os postos da cidade e da região. Nesta sexta-feira (3), cerca de 15 carretas carregadas com 40 mil litros de combustível conseguiram chegar à cidade via Rota do Sol.