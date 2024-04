Aconteceu no fim de semana em Caxias do Sul. Após a realização de um evento na Rua Plácido de Castro no domingo (31), alguém esqueceu de desfazer o bloqueio de algumas ruas de acesso a aquele ponto. O resultado é que, na segunda-feira (1º) de manhã, com a retomada no movimento, vias importantes do bairro Exposição estavam fechadas sem absolutamente nenhum motivo, causando transtorno e irritação.