Uma reunião pública na noite da última quarta-feira (27), na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, marcou a entrega dos relatórios finais do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob Caxias). Durante quase dois anos foram analisadas as facetas do tráfego pela cidade, com o objetivo de mapear os principais problemas e apontar possíveis soluções. O documento resultante é robusto e detalhado, e coloca a cidade diante do desafio de colocar em prática, mesmo que aos poucos, o que foi identificado.