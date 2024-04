Com o início efetivo do trabalho da empresa Luz de Caxias, que responderá pelo setor nos próximos 24 anos, o clima é de otimismo no Escritório de Parcerias Estratégicas, pois materializa um longo processo e abre a expectativa de que novos contratos possam ser fechados. A assinatura da ordem de início da parceria público privada (PPP) da iluminação pública, no início da última semana, reavivou o debate sobre o andamento deste tipo de projeto em Caxias do Sul.