Com a ordem de início do trabalho da concessionária Luz de Caxias dentro da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública, assinada na última quarta-feira (27), os planos de investimento no setor começam a ganhar forma. A modernização do sistema na cidade deverá ocorrer em três frentes diferentes, com a atuação de pelo menos seis equipes. É o que prevê o plano de trabalho da empresa, cujo esboço foi apresentado na última segunda-feira (1º) ao município. Uma das frentes se dedicará ao quadrilátero central e outra aos distritos, enquanto a terceira força-tarefa abrangerá o restante da área urbana.