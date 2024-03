Serviços de outros setores da administração municipal de Caxias vão ser reforçados, nos próximos meses, a partir da transferência de servidores que atualmente trabalham na iluminação pública da cidade. A mudança vai ocorrer em função do início das atividades plenas da concessionária Luz de Caxias, que ficará responsável pela instalação, manutenção e modernização de todos os pontos de iluminação da cidade, inclusive em parques e praças. As áreas reforçadas serão a Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e a Secretaria de Trânsito, além da força-tarefa de limpeza de fios.