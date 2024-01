Uma das grandes expectativas dos caxienses para 2024 é a evolução da ocupação da Maesa, especialmente com a implantação de um mercado público. No último dia 7 de dezembro foi aprovado o projeto de lei complementar (PLC) que autoriza a prefeitura a fazer o processo de concessão do espaço. A medida ainda tem que ser respaldada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e, após, vai para licitação, o que se espera possa ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.