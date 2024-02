As notícias sobre afogamento no RS se repetem em todos os verões. Somente neste ano, segundo os últimos dados, já são ao menos 60 no estado, todos em pontos onde não havia guarda-vidas. E a região da Serra historicamente tem uma triste participação nesta estatística, já com aumento em comparação com 2023, o que deveria ensejar uma maior ação das autoridades.