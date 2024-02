O Rio Grande do Sul registrou, desde 16 de dezembro de 2023, início da Operação Verão, ao menos 60 mortes por afogamento. Os dados, levantados nesta segunda-feira (12), consideram apenas atendimentos conduzidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, e não levam em consideração ocorrências atendidas por outras corporações — como as duas mortes registradas no Jacuí, em Porto Alegre, no final de semana — e casos em piscinas.