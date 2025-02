Previsto para ser entregue em março, Memorial da Kiss ainda precisa da liberação do Corpo de Bombeiros

A obra está em fase de aterramento do terreno. Eduardo Ramos / PMSM/Divulgação

Faltando menos de 20 dias para a data de entrega, o Memorial da Kiss, em Santa Maria, está longe de ficar pronto. A obra, que teve suas fundações concluídas, está em fase de aterramento do terreno.

De acordo com a prefeitura, a Infa Incorporadora solicitou, ainda em janeiro, um aditivo de prazo. Com isso, oficialmente, agora a obra tem até 30 de junho para ser entregue.

Porém, segundo Paulo Benedito Kull, responsável pela empresa, ainda é preciso uma liberação do Corpo de Bombeiros Militar relacionada ao projeto do Memorial, para que passe para a etapa de erguer as paredes do espaço. Depois dessa liberação, a obra ainda deve seguir por mais seis meses.

Conforme o capitão Fábio Oliveira Quintana, chefe da seção de segurança contra incêndio, o documento com as mudanças já foi avaliado e, no mês de janeiro, foi feita a devolutiva no sistema de licenciamentos para que sejam feitas novas adaptações conforme a legislação de prevenção e proteção contra incêndio.

As mudanças indicadas não foram remetidas à corporação. A expectativa é de que a nova documentação, com as adaptações, seja submetida na próxima segunda-feira (24). O capitão afirma que o projeto será tratado com celeridade assim que for incluído no sistema.

A prefeitura de Santa Maria diz que a responsabilidade dos envios é compartilhada entre o executivo e a Associação de Familiares e Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). Conforme o presidente da AVTSM, Flávio Silva, a responsabilidade da associação é exclusivamente relacionada ao sistema das licitações, mas o protocolo é feito pela empresa responsável pelo projeto, a Zene São Paulo, contratada pela prefeitura.