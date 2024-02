Os dias de forte calor do verão de 2024 são convidativos a banhos de rios, lagos, praias, piscinas e açudes. Porém, uma combinação de fatores, como o consumo de bebida alcoólica, não saber nadar, a correnteza dos rios, pedras e profundidades, podem ocasionar o afogamento dos banhistas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, entre o dia 22 de dezembro, data que inicia oficialmente o verão, até o último domingo (11), quatro pessoas morreram na Serra vítimas de afogamento. No mesmo período na temporada passada, três mortes foram registradas.