Foi identificado como Luiz Carlos Fernandes, 35 anos, o homem que morreu afogado em um açude de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Fernandes estava pescando uma propriedade particular, na tarde de quarta-feira (3), quando desapareceu na água. O corpo da vítima foi encontrado apenas nesta quinta-feira (4). O caso é investigado pela Polícia Civil.