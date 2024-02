Na última terça-feira (20), uma reportagem do Pioneiro aqui em GZH falou sobre a apreensão dos moradores do loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul, com a possibilidade de ampliação do número de moradores. Para explicar: não havia nada contra as pessoas que serão colocadas lá, e sim com o acréscimo do número de habitantes em uma área que já conta com grande déficit de estrutura.