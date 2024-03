Eu também procuro uma palavra que me salve. Uma que me tire de onde me encontro, que me ajude a respirar melhor, que cure minha asma, que acalme minha ansiedade, que me faça sorrir em dias sem sol. Pode ser uma palavra adjetivo, embora não goste tanto dos adjetivos. Eles parecem sempre tão vazios e sem sentido. Gosto da palavra substantivo. Pedra, galho, flor, caderno. Palavra lápis que risca e rabisca a vida, que ajuda a (re)desenhar os desejos. Pode ser uma palavra verbo. Amar, sonhar, querer, chorar, são verbos que dão sentido. Uma palavra casa para morar e viver.