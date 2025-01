Somos um país de pessoas que não pensam

Quando eu era criança, nos primeiros anos de escola, lembro que a professora dizia que o Brasil era um país do futuro, cheio de riquezas. Tem um livro do Stefan Zweig com este título. Falava que tínhamos ferro, ouro, florestas que isso fazia de nós um país rico e desejado.

Na semana passada saiu uma notícia aterradora sobre o Brasil e nosso senso crítico. Um estudo realizado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 21 países mostrou que o Brasil é o país que mais cai em fake news do mundo. Ou seja, temos o pior desempenho na capacidade de identificar notícias falsas. E os números não param por aí, 57% do brasileiros entrevistados não sabem identificar uma sátira ou ironia. Aliás, lembro bem da professora de português dizer que, de fato, uma das figuras de linguagem mais difíceis de identificar é a ironia, mas que ela é fundamental para compreensão e análise de discurso.

O estudo mostra que somos um país que não sabe pensar. Com todo respeito, mas temos muito músculo para cérebros tão ocos. O mundo é feito de ideias. Sem elas não conseguimos pensar no futuro, esquecemos o passado, repetimos os mesmos erros e esculhambamos com o presente. Sobre o estudo citado, ele ainda mostra que os participantes têm uma tendência em acreditar em tudo que veem na internet e usam as redes sociais para se informar.