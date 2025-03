Aprendendo a sorrir

Há uma felicidade imensa nas coisas simples e pequenas do dia a dia. Poder voltar para casa depois de dias longe e desfazer a mala, se preocupar com qual xampu usar depois de ter vencido um câncer, esperar ansioso pela comida feita em casa depois de um tempo dentro de um hospital. Coisas tão simples e tão necessárias. E a lista destes pequenos aconchegos quase invisíveis pode aumentar: tomar um café quente feito na hora num dia triste, deitar-se por entre os lençóis limpos da cama e sentir o perfume do cuidado, descobrir uma flor nova no jardim prestes a desabrochar, receber uma mensagem querida de alguém que há tempos não se vê, dizendo um oi, abraço de mãe, cheiro de vó, o ronrom dos gatos deitados no sofá completamente distantes das preocupações do mundo, a lambida faceira do cãozinho amigo quando o buscamos depois do banho no pet. Há um descabimento poético e intenso na possibilidade do encontro. Sempre somos outros depois que nos depararmos com a beleza quase imperceptível da vida. Mas é preciso estar disponível para que o milagre aconteça. Um milagre que só depende de nós.